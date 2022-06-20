Противник из артиллерии обстрелял район населенного пункта Середина-Буда Сумской области, отметили в Генштабе украинской армии.

В Брянской области Российской Федерации враг развернул зенитно-ракетные комплексы С-300В4 (современная высокомобильная система противовоздушной обороны).

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"...На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В Брянской области враг развернул до зенитного ракетного дивизиона ЗРК С-300В4", - говорится в сообщении.

Кроме того, российский агрессор совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар и совершил артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.

Напомним, РФ вторглась на украинскую территорию рано утром 24 февраля и начала полномасштабную войну. Российские войска сперва бомбили военные объекты, а затем - и гражданские.

Позже в Брянской области, которая граничит с Украиной, были взрывы и пожары. Российская сторона утверждала, что к этому причастны украинские силы. Киев отвергал обвинения РФ.

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