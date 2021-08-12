С этой инициативой выступила депутат Демократической партии Пек Хе Рюн.

В Южной Корее хотят внести поправки в существующие законы, чтобы признать "спермотерроризм" наказуемым сексуальным преступлением.

Об этом пишет The Guardian.

Этот шаг был предпринят после серии спорных судебных приговоров, по которым мужчины, которые тайно эякулировали на женское имущество, были наказаны за "имущественный ущерб".

В 2019 году мужчина, пропитавший женские туфли спермой, был оштрафован на 500 000 вон. Расследование проводилось по обвинению в "имущественном ущербе".

Читайте такжеДумал, что дети - монстры: отец убил маленьких сына и дочь из-за теорий заговораДругой мужчина был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в "покушении на телесные повреждения". Он 54 раза добавлял в кофе женщины слабительное, сперму и афродизиаки, чтобы отомстить за отказ от его ухаживаний. Это не было признано сексуальным преступлением.

А в мае 2021 года государственный служащий был приговорен к штрафу в размере 3 миллионов вон по обвинению в "порче имущества" за семяизвержение в стакан с кофе его коллеги-женщины. Суд счел, что его действия "испортили" стакан.

Согласно южнокорейскому законодательству, человек должен прибегнуть к насилию или запугиванию, чтобы преступление было признано сексуальным преступлением.

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Автор: Людмила Жерновская