В Белом доме подчеркнули, что решение каждой страны является суверенным.

Любая страна-член НАТО может самостоятельно передать Украине истребители западного образца.

Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, если Украина хочет получить западную боевую авиацию, то для бойцов ВСУ надо провести соответствующие учения.

Кирби подчеркнул, что решение будет зависеть от конкретных стран, которые могут предоставить самолеты, и добавил, что решение каждой страны является суверенным.

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"Если страна НАТО или даже страна, которая не входит в НАТО, хочет предоставить Украине возможности, такие как истребители, это, безусловно, их решение. И можно было бы предположить, что если вы собираетесь внедрить систему в вооруженных силах, с которой они не имеют опыта, то потребуется некоторая подготовка", — сказал представитель администрации Байдена.

По его мнению, в оказании западной авиации Украине нет ничего необычного, однако это будет национальное решение каждой страны.

Предоставление истребителей Украине

5 февраля министр обороны Алексей Резников выразил убеждение, что Украина получит самолеты от партнеров однако вопрос лишь в том – какие. По его словам, партнеры знают, что Украине нужна авиационная платформа для защиты своего неба. Резников отметил, что это может быть F-16 или Gripеn тому подобное, но для Украины это сейчас не так принципиально.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые лидеры Европейского Союза заявили о готовности предоставить Украине боевые самолеты.

Как сообщал УНИАН, Украина подала официальный запрос Нидерландов о поставка истребителей F-16. Сейчас вопрос на стадии обсуждения.

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