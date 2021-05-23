Врачам рекомендовали быть особенно внимательными к необычным сердечным симптомам у вакцинированных молодых людей.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США изучают сообщения о том, что у некоторых подростков и молодых людей, вакцинированных против COVID-19, появились проблемы с сердцем.

Об этом пишет The New York Times.

В частности, речь идет о миокардите - поражении сердечной мышцы, обычно имеющем воспалительный характер.

Читайте такжеВрач дал прогноз по развитию пандемии коронавируса в УкраинеПроблемы проявлялись преимущественно у подростков и молодых людей примерно через четыре дня после получения второй дозы одной из мРНК-вакцин - такими являются препараты Moderna и Pfizer/BioNTech. Причем среди заболевших больше мужчин, чем женщин. Заболевание протекает в основном в легкой форме.

По данным специалистов, таких случаев немного и они могут быть совершенно не связаны с прививками. Расследование пока находится на начальной стадии. Властям предстоит выяснить, существуют ли доказательства того, что именно вакцины привели к заболеванию.

При этом врачам рекомендовали быть особенно внимательными к необычным сердечным симптомам у вакцинированных молодых людей.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 23 мая в Украине зафиксировано 2 тыс. 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

22 мая в "оранжевой" карантинной зоне оставалась только одна область - Донецкая. Остальные области находятся в "желтой" зоне.

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Автор: Катерина Комолова