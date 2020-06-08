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В США мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих и открыл огонь (фото)

11:03, 08 июня 2020
Мир
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REUTERS

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В настоящее время известно об одном пострадавшем, передает kommersant со ссылкой на The Seattle Times. Подозреваемый задержан, пострадавший госпитализирован и сейчас находится в стабильном состоянии, сообщила полиция. 

REUTERS

Как сообщал УНИАН, в США продолжаются демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после задержания полицейскими Миннеаполиса. Акции против расизма также проходили в Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Японии и в других странах. В США многие протесты сопровождаются беспорядками - погромами и мародерством.

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