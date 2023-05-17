Речь идет об истощенном мужчине, который чудом выжил после серии землетрясений, которые сотрясли Турцию и соседние с ней страны в начале февраля.

В Сирии из-под завалов одного из домов нашли "живой скелет". Речь идет об истощенном мужчине, который чудом выжил после серии землетрясений в начале февраля.

Тогда из-за движения тектонических плит сейсмические катастрофы накрыли Турцию и соседние с ней страны. Кадры "выжившего", которого нашли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции (рядом с сирийской границей), показал портал Akhbar.fouri.

Пока что журналисты теряются в догадках, как мужчине удалось выжить фактически под землей без воды и еды. Его состояние здоровья критическое: на теле видны язвы, организм почти "убит" истощением, он едва говорит.

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На данный момент медики борются за спасение его жизни. СМИ уточняют, что его нашли под рунами собственного дома, который рухнул в начале февраля из-за серии землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6.

Землетрясение в Сирии - из-под завалов спасли более тысячи человек

Напомним, что первые подземные толчки фиксировались в Турции в ночь на 6 февраля (магнитуда фиксировалась на уровне 7,7). После этого страну захлестнула настоящая сейсмологическая "тряска": землетрясения повторялись несколько раз и "накрыли" ряд соседних стран, в частности Сирию.

По состоянию на март число погибших при землетрясении в Сирии превысило 5,8 тыс. человек. Тогда достать из-под завалов удалось 1,5 тыс. человек. В Турции в результате стихийного бедствия погибли более 52 тысяч человек. Отметим, что в марте юго-восток Турции вновь всколыхнуло землетрясение.

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