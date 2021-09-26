В поддержку однополых пар высказались более 64% швейцарцев.

Большинство граждан Швейцарии, по предварительным данным, поддержали на референдуме легализацию однополых браков.

Как сообщает Радио Свобода, за это высказались более 64% избирателей.

Новый закон позволит однополым парам жениться и усыновлять детей.

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Женатым лесбийским парам также будет разрешено рожать детей с помощью искусственного оплодотворения. Сейчас донорской спермой в Швейцарии могут пользоваться только гетеросексуальные семьи.

Оппоненты, в частности представители правой Швейцарской народной партии, высказали разочарование итогами референдума. По их мнению, легализация однополых браков негативно скажется на благосостоянии детей и подорвет положение семей, основанных на союзе между мужчиной и женщиной.

Министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Саттер сообщила на брифинге, что новые правила, скорее всего, вступят в силу 1 июля следующего года.

Где разрешены однополые браки

Как известно, однополые браки являются полностью юридически признанными на общегосударственном уровне в следующих странах: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Дания, Эквадор, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Люксембург, Мальта, Германия, Норвегия, ЮАР, Португалия, Тайвань, Уругвай, Финляндия, Франция и Швеция.

Кроме того, Эстония и Израиль признают однополые браки заключенные за рубежом.

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Автор: Тамара Отовская