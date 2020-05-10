В России возмутились через пост Белого дома про Вторую мировую войну

Администрация президента США назвала победителями нацизма США и Великобританию.

На странице Белого дома в Инстаграм появился пост, в котором победителями нацизма были названы США и Великобритания.

Это вызвало возмущение российских властей, пишет УП.

Администрация американского президента назвала победителями нацизма США и Великобританию. Запись, посвященная окончанию Второй мировой войны гласит, что "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами", также в Белом Доме добавили, что дух Америки "всегда будет побеждать, в конце концов именно так и происходит".

Пост Белого дома осудили в Госдуме и Совете Федерации России.

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"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы. Не можем в этой связи пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно "Америке и Великобритании". В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества", - заявили в МИД РФ.

Напомним, в 1939 году СССР заключил с нацистской Германией пакт Молотова-Риббентропа, на основе которого в том же году оба государства стали захватчиками части территорий Польши, и именно с этого началась Вторая мировая война.

Лишь после нападения Германии на Советский Союз в 1941 году СССР вступил в коалицию с США и рядом европейских государств, и совместно с ними уже выступили против Рейха.