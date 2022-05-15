Вячеслав Гладков утверждает, что якобы пострадал местный житель.

Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков заявил о "новых обстрелах" со стороны Украины. Якобы в поселке Середа местный житель получил ранение.

Об этом сообщил российский губернатор в своем Tegram-канале.

"Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение", - заявил Гладков.

При этом он отметил, что пострадавшему оказывали необходимую медицинскую помощь. Также Гладков пообещал позже предоставить больше информации.

Как ранее сообщал УНИАН, российские власти уже не первый раз обвиняют Украину в обстрелах территории РФ.

Так, 30 апреля прогремели взрывы на нефтебазе в селе Жеча под Брянском. Чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.

29 апреля на фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" прогремел взрыв. Предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.

Как известно, в медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на топливных базах в приграничных с Украиной регионах РФ.

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