Сообщается, что экипаж самолета успел катапультироваться.

Российский истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае, экипаж катапультировался. Самолет потерпел крушение сразу после вылета.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах РФ. "МиГ-31 упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка. Экипаж катапультировался", — говорится в сообщении.

Пока ничего не известно о состоянии пилотов, но, по предварительным данным экстренных служб, жертв и разрушений нет.

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"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", — пишут пропагандисты "РИА Новости".

Вылет российских МиГ-31 из Беларуси и масштабная воздушная тревога в Украине 1 декабря

Напомним, 1 декабря 2022 года в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за вылета с аэродрома в Мачулищах (Беларусь) трех российских МиГ-31. Эти истребители - носители ракет "Кинжал", которые не "видит" наша ПВО.

1 декабря издание Spiegel написало, что следующий массированный удар России по Украине с участием бомбардировщиков, очевидно, неизбежен. Эксперты предупреждают о новой мощной воздушной атаке РФ, анализируя спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом от компаний Maxar Technologies и Planet Labs.

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