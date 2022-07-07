Организация будет готовить россиян к "жизни в обществе".

Госдума РФ приняла законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи. Оно должно выстраивать единую политику воспитания молодежи". Сначала организацию хотели назвать "Большая перемена", но потом передумали. Название должны выбрать сами участники.

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Согласно задумке авторов документа, движение будет принимать участие в "воспитании, профориентации, организации досуга молодого поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе".

По структуре оно будет напоминать советское пионерское движение. Организация будет работать под контролем федеральных властей и руководителей регионов. Финансирование будет производиться из бюджетных денег. Структуре передадут детские лагеря, дворцы пионеров, учебные заведения.

Первичные звенья нового "пионерского" движения будут создавать в школах, интернатах, домах культуры и кружках. Работать там смогут лишь совершеннолетние граждане со средним образованием, которые не включены в список "иностранных агентов".

Несколько ранее в Госдуме РФ предложили заключать контракты на службу в Вооруженных силах и Нацгвардии с выпускниками школ без опыта службы по призыву.

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