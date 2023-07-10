Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Польские правоохранители задержали российского шпиона. Подозреваемый оказался гражданином Украины.

"Задержан еще один член шпионской сети, работавшей на российскую разведку. Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами. Россия систематически присылала ему вознаграждение", - заявил глава МВД Польши Мариуш Каминский.

Национальная прокуратура сообщила, что задержанный является гражданином Украины. Он находится на территории Польши с 2019 года. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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Отмечается, что это уже 15 человек, задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из восточных стран, вели разведывательно-пропагандистскую деятельность против Польши и готовили диверсии по поручению российской разведки.

В конце июня спецслужбы задержали россиянина, подозреваемого в шпионаже. Прокурор Люблинского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры предъявил задержанному обвинения в участии в организованной преступной группе и разведке против интересов Польши. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В ходе следствия было установлено, что задержанный является профессиональным спортсменом клуба первой лиги. СМИ установили, что речь идет о хоккеисте Максиме С. В Польше он должен был осуществлять деятельность, связанную с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Он также должен был информировать своих заказчиков о результатах разведки, за что и получал вознаграждение. Задержанный гражданин РФ находится в Польше с октября 2021 года.

Российские шпоны в Европе - последние новости

В начале года издание The Washington Post писало, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в Европе почти уничтожили российскую шпионскую сеть. Позже издание Politico сообщило, что Кремль пытается восстановить сеть шпионов в Европе. Кроме того, Москва пытается возродить шпионский центр на Кубе.

27 июня Федеральная разведывательная служба Швейцарии сообщила, что Швейцария оказалась одним из "лидеров" в Европе по количеству российских шпионов в стране.

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