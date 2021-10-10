Медики почти две недели боролись за жизнь парня.

Посковидный синдром в Израиле унес жизнь 16-летнего подростка. Ребенок не был привит от COVID-19.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Адена Джамала Фаюме из города Джальджулия доставили в реанимацию около двух недель назад. Десять дней назад его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, потому что его состояние ухудшалось. Вопреки стараниям врачей 9 октября подросток умер.

Парень стал в Израиле первой жертвой редкого заболевания - детского воспалительного мультисистемного синдрома, известного как PIMS.

Читайте такжеБританские медики обновили список симптомов заражения коронавирусом: топ ключевых признаков COVID-инфицирования"PIMS до сих пор считается редким. Известно, что менее чем 100 израильских детей имеют в диагнозе этот постковидний синдром, но примерно половину из этих случаев зафиксировали во время волны "Дельты", - говорится в сообщении.

PIMS - системный васкулит с поражением сосудов среднего калибра. Среди первых его симптомов – высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Позже поражается сердце, пищеварительная, нервная и дыхательная системы.

Синдром зачастую диагностируют спустя несколько недель после заражения COVID-19.

Как ранее сообщал УНИАН, в Израиле объявили об обязательности бустерной дозы вакцины от COVID-19. В стране запретили не получившим бустерной дозы вакцины находиться в закрытых помещениях, в том числе в магазинах и барах.

Автор: Анастасия Горбачева