Суд встал на сторону подростка.

Девушка-подросток в Италии засудила отца из-за запрета на вакцинацию от COVID-19. Для вакцинации несовершеннолетних необходимо согласие обоих родителей.

Об этом пишет Livesicilia

16-летняя девушка, проживающая в Палермо на Сицилии, летом хотела привиться от коронавируса. В пункте вакцинации у нее потребовали согласие обоих родителей.

Мать подростка поддержала ее выбор, а вот отец был против. За свое право на вакцинацию девушка боролась в суде.

Читайте также"Антитела будут дальше": в рядах "слуг" объявился еще один "антивакцинатор" (видео)В ходе рассмотрения дела судья встал на сторону подростка. Ей ввели первую дозу вакцины уже через несколько дней.

Как ранее сообщал УНИАН, тысячам сотрудников американской разведки вскоре может грозить увольнение за неподчинение требованию правительства о вакцинации от коронавируса.

Это вызвало озабоченность некоторых республиканских законодателей по поводу возможного отстранения сотрудников ведомств, имеющих важное значение для обеспечения национальной безопасности.

В нескольких разведывательных ведомствах по состоянию на конец октября по крайней мере 20% сотрудников не прошли вакцинацию, сообщил республиканский конгрессмен Крис Стюарт, который является членом комитета Палаты представителей по разведке.

Автор: Анастасия Горбачева