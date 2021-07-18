Антиковидные ограничения отменяют, несмотря на новый всплеск случаев коронавирусной болезни, вызванный штаммом Delta.

В Великобритании против COVID-19 вакцинировали две трети взрослых и завтра снимают карантинные ограничения.

На данный момент 87,8% взрослых получили первую прививку от COVID-19, при этом правительство также выполнило задачу по вакцинации двух третей взрослого населения по две дозы к 19 июля, сообщает Reuters.

При этом агентство отмечает, что антиковидные ограничения отменяют, несмотря на новый всплеск случаев коронавирусной болезни, вызванных штаммом Delta. Количество новых случаев заражения находится на самом высоком уровне с января.

Некоторые ученые выразили обеспокоенность по поводу снятия ограничений, учитывая высокий уровень заболеваемости, значительную часть населения, которая еще не полностью вакцинирована, и прогнозируемого роста числа госпитализаций и смертей.

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Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что благодаря вакцинации в Соединенном Королевстве значительно снизилась заболеваемость COVID-19 и смертность, и что лето - лучшее время для восстановления экономики.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, Великобритания находится на 7-м месте в мире по количеству заболевших COVID-19. С начала пандемии в Соединенном Королевстве заболели 5 млн 407,4 тыс. человек, умерли почти 129 тыс.

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Автор: Виктория Токарева