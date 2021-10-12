Совместить приятное с полезным граждане соседней страны могут, посетив Львов чуть больше, чем за 3100 гривень.

В Беларуси, где сейчас от коронавируса официально можно приводиться только российской вакциной "Спутник V" или препаратом китайской Sinopharm, появились "вакцинационные" туры за границу, в том числе и в Украину.

Об этом сообщает местный Республиканский союз туристических организаций.

В довесок к отдыху в одном из пансионатов Львовской области или в самом областном центре белорусам предлагают привиться от COVID-19 препаратом Comirnaty от компаний Pfizer-BioNTech. Стоимость такого тура составляет 85 евро и 50 белорусских рублей (около 2580 и 530 грн соответственно).

Читайте такжеБеларусь будет выдавать платные сертификаты о вакцинации от COVID-19 для путешествийКроме Украины, белорусским гражданам предлагают ехать за вакцинацией в Турцию (вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca), Румынию (290 евро и 90 рублей, вакцинация - Johnson & Johnson).

Данные предложения актуальны для туристов, но участники бизнес-поездок в Польшу или Литву тоже стараются не упустить шанс и привиться.

Ранее УНИАН сообщал, что белорусский президент Александр Лукашенко обещал, что к осени этого года его страна создаст собственную вакцину от коронавируса.

Автор: Станислав Кожемякин