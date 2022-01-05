Очевидцы говорят о взрывах возле резиденции президента на проспекте Назарбаева.

В Алмате митингующие отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки, правоохранителей в городе не наблюдается.

Об этом сообщает РИА Новости.

В Алматы на проспекте Назарбаева слышны звуки стрельбы и взрывы. Именно на этой улице расположена резиденция президента Казахстана. По сообщению ТАСС, резиденция президента Казахстана в Алмате охвачена огнем. Слышны громкие выстрелы, кто именно начал стрельбу – пока неизвестно.

Звуки выстрелов слышны на проспектах Аль-Фараби и Назарбаева. Резиденция главы государства расположена по адресу Назарбаева, 205.

Как сообщает телеграм Orda.kz, Касым-Жомарт Токаев срочно выступит с обращением к народу из-за протестов в Казахстане. В то же время точного времени разговора пока не сообщили. Обращение Токаева анонсировал его пресс-секретарь. Никаких деталей пока не раскрывают.

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Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят протесты. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ. Граждане требовали отставки президента с правительством и выступили против коррупции.

На фоне неутихающих "газовых" протестов в Казахстане президент страны Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он постановил передать Смаилову Алихану Асхановичу.

Утром 5 января в центре Алматы возобновились жесткие столкновения протестующих с полицейскими.

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