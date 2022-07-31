Белый дом сообщил о повторном положительном тесте президента США на коронавирус.

У президента США Джо Байдена COVID-тест снова оказался положительным.

Об этом сообщил врач главы государства Кевин О'Коннор, пишет "Голос Америки".

По словам врача, при этом у президента нет никаких симптомов, и он чувствует себя "вполне хорошо".

Байден, у которого 9 дней назад впервые был диагностирован коронавирус, вновь помещен в изоляцию. О'Коннор объяснил, что положительный тест президента является так называемым "рикошетным" результатом, который испытывают некоторые пациенты, перенесшие COVID-19.

Врач рассказал, что у 79-летнего Байдена в течение последних четырех дней тесты на COVID были негативными. У доктора нет планов возобновлять лечение, учитывая отсутствие симптомов.

Байден написал в Twitter о своем повторном положительным случаем, отметив, что подобное может случиться с "небольшим меньшинством людей".

"У меня нет симптомов, но я собираюсь изолировать себя для безопасности всех окружающих. Я все еще работаю и скоро вернусь", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент полностью вакцинирован и дважды ревакцинован, и чувствовал очень легкие симптомы. Он находился в изоляции в Белом доме и продолжал выполнять обязанности в течение этого времени.

А 28 июля Байден получил отрицательный тест на COVID-19.

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