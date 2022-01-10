Касым-Жомарт Токаев сообщил Шарлю Мишелю последние сведения о ситуации в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

В разговоре он подчеркнул, что "руководство страны приняло срочные меры для восстановления порядка перед лицом атаки на ее государственность".

"Продуктивный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем сегодня", - написал Токаев.

Также он сообщил Мишелю последние сведения о ситуации в Казахстане.

Токаев заявил, что якобы боевики из Афганистана, Цетральноазиатских стран и с Ближнего Востока участвовали в "агрессии против Казахстана", пишет ORDA.

В пресс-службе президента сообщили, что ущерб от беспорядков может составить порядка 2-3 млрд долларов.

Протесты в Казахстане: что известно

2 января в Казахстане из-за существенного подорожания газа для авто начались акции протеста. Позже протест стал общенациональным.

Протестующие выдвинули ряд требований, в частности, хотели отставки Касыма-Жомарта Токаева и правительства и введения демократических изменений. СМИ писали, что правоохранители применили силу к протестующим.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

После этого в стране ситуация стала еще более "горячей" – между протестующими и силовиками начались серьезные столкновения, был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Горячее" всего было в Алматы – были захвачены аэропорт и ряд админзданий. В городе в ночь на 6 января начались грабежи. Для установления порядка началась "антитеррористическая операция", город зачищали от протестующих.

Потом глава государства попросил стран-участниц ОДКБ помочь навести порядок в стране. Своих военных в Казахстан уже отправили Россия, Беларусь и Армения.

Токаев также разрешил стрелять в протестующих на поражение без предупреждения.

По официальным данным, с начала протестов в Казахстане погибли 164 человека, в частности, двое детей, а задержаны – 7 939 человек.

В МИД Украины сообщали, что среди погибших или задержанных в Казахстане нет наших соотечественников.