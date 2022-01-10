Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
В разговоре он подчеркнул, что "руководство страны приняло срочные меры для восстановления порядка перед лицом атаки на ее государственность".
"Продуктивный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем сегодня", - написал Токаев.
Также он сообщил Мишелю последние сведения о ситуации в Казахстане.
Токаев заявил, что якобы боевики из Афганистана, Цетральноазиатских стран и с Ближнего Востока участвовали в "агрессии против Казахстана", пишет ORDA.
В пресс-службе президента сообщили, что ущерб от беспорядков может составить порядка 2-3 млрд долларов.
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Протесты в Казахстане: что известно
2 января в Казахстане из-за существенного подорожания газа для авто начались акции протеста. Позже протест стал общенациональным.
Протестующие выдвинули ряд требований, в частности, хотели отставки Касыма-Жомарта Токаева и правительства и введения демократических изменений. СМИ писали, что правоохранители применили силу к протестующим.
Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.
После этого в стране ситуация стала еще более "горячей" – между протестующими и силовиками начались серьезные столкновения, был введен режим чрезвычайной ситуации.
"Горячее" всего было в Алматы – были захвачены аэропорт и ряд админзданий. В городе в ночь на 6 января начались грабежи. Для установления порядка началась "антитеррористическая операция", город зачищали от протестующих.
Потом глава государства попросил стран-участниц ОДКБ помочь навести порядок в стране. Своих военных в Казахстан уже отправили Россия, Беларусь и Армения.
Токаев также разрешил стрелять в протестующих на поражение без предупреждения.
По официальным данным, с начала протестов в Казахстане погибли 164 человека, в частности, двое детей, а задержаны – 7 939 человек.
В МИД Украины сообщали, что среди погибших или задержанных в Казахстане нет наших соотечественников.