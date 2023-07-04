По его словам, оккупанты получили "сигналы" от других стран о недопустимости таких действий.

Партнеры Украины серьезно отнеслись к ее предупреждениям относительно подготовки россиянами теракта на Запорожской атомной электростанции.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона. На вопрос, получила ли после этого Россия какие-то сигналы со стороны других государств, он ответил утвердительно. "Думаю, что получили, и не только от наших традиционных друзей, партнеров, но и от других стран, которые считают недопустимым любое использование ядерного элемента в конфликте", - сказал он.

Кулеба отметил, что своим заявлением о существовании такого плана президент фактически сорвал его, а весь мир узнал о намерениях оккупантов.

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"Теперь им гораздо сложнее будет его реализовывать. Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка добудет и его, и тоже мы его вытащим на свет белый", - добавил министр.

Россия может совершить теракт на ЗАЭС: что известно

20 июня начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские захватчики заминировали охладитель на Запорожской атомной электростанции.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия уже подготовила все для теракта с выбросом радиации.

В конце июня в разведке заявили, что до 5 июля работникам "Росатома" и ряду работников приказали покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

По данным Bild, специалисты МАГАТЭ не обнаружили признаков минирования, однако россияне не допустили их к некоторым участкам станции во время проверки.

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