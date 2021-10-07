Закон запрещает делать аборт после того, как у эмбриона обнаружена сердечная деятельность, обычно это около шести недель.

Окружной судья США Роберт Питман выдал временный судебный запрет, блокирующий выполнение закона об ограничении абортов в штате Техас.

Об этом сообщает NBC News.

Закон S.B.8 был принят Законодательным собранием штата, контролируемым Республиканской партией. В сентябре Верховный суд уже отказывался его блокировать.

"С того момента, как S.B.8 вступил в силу, женщинам незаконно запретили осуществлять контроль над своей жизнью способами, защищенными Конституцией. ... Этот суд не собирается санкционировать ни дня такого оскорбительного лишения столь важного права", - отметил Питман.

По его словам, законодательное собрание Техаса "разработало беспрецедентную и прозрачную законодательную схему", чтобы ввести в действие почти полный запрет на аборты в штате.

Закон запрещает женщинам делать аборт после выявления сердечной деятельности плода. В большинстве случаев это происходит примерно на шестой неделе, когда многие женщины еще не знают, что беременны.

Читайте такжеБайден отменил введенные Трампом ограничения на доступ к абортамПри этом в отличие от других штатов, в Техасе жителям самим позволено обеспечивать соблюдение такого закона, подавая иски против нарушителей с возможностью получить в итоге не менее 10 000 долларов за каждого обвиняемого в случае успешно выигранного дела.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что постановление суда было "важным шагом на пути к восстановлению конституционных прав женщин в штате Техас".

Власти Техаса уже подали апелляцию.

Закон про запрет абортов в Техасе: что известно

Республиканцы добивались введения жестких ограничений на прерывание беременности в Техасе еще с 70-х годов. Аборты в Техасе были легализованы в 1973 году, однако в мае 2021-го губернатор Грег Эббот подписал закон, ограничивающий права женщин в этом вопросе, в просторечии называемый также "Актом о сердцебиении". Он запрещает аборт после того, как у эмбриона обнаружена сердечная деятельность, обычно это около шести недель.

Закон не делает исключений для случаев изнасилования или инцеста.

1 сентября закон вступил в силу. Администрация Джо Байдена пытается оспорить его в Верховном суде. Противники закона опасаются, что он останется в силе, так как судьи-консерваторы представляют в инстанции большинство.

2 октября на всей территории Соединенных Штатов прошли массовые марши в поддержку прав женщин на аборты.

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Автор: Катерина Комолова