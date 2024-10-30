Новая беспилотная подводная лодка Тайваня, очевидно, несет мощное вооружение.

В сеть выложили наиболее детальные на сегодня фотографии таинственной тайваньской беспилотной подводной лодки, известной на Западе как Smart Dragon. Об этом сообщает The War Zone.

В первую очередь, обращает на себя внимание пара торпедных аппаратов в носовой части. Один из них является открытым. Вблизи можно видеть устройства, которые, очевидно, используются для загрузки торпедного вооружения.

О разработке Тайванем подводного беспилотника Smart Dragon известно уже довольно давно. Впрочем, ранее сообщалось, что он "не способен вести боевые действия".

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Возможно, в этом действительно есть доля правды, ведь пока Smart Dragon рассматривают только как испытательный стенд. Отработанные на нем технические решения могут лечь в основу новых субмарин Тайваня.

Как бы там ни было, фотографии наверняка стали неприятным "сюрпризом" для КНР, которая полагается на свой флот в вероятном китайско-тайваньском противостоянии. Очевидно, теперь Пекин будет еще больше волноваться за свои корабли.

Что касается самого Smart Dragon, то о нем по-прежнему известно крайне мало. По мнению экспертов, длина субмарины составляет около 30 м. Водоизмещение корабля составляет примерно 100 т.

ВМС Тайваня - что известно

Ранее УНИАН писал, что Тайбэй уже имеет опыт в создании субмарин. Еще в прошлом году была представлена первая "национальная" тайваньская подводная лодка.

По словам экс-президента республики Цай Инвэнь, ранее создание субмарины отечественной разработки считали невыполнимой задачей.

Впрочем, ситуация изменилась и сейчас программа создания собственных подводных лодок играет важную роль в укреплении возможностей военно-морских сил Тайваня.

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