Правительство страны решило легализировать однополые браки в два этапа.

Правительство Швейцарии разрешило заключать однополые браки внутри страны. Закон вступит в силу 1 июля 2022 года. При этом браки, заключенные за рубежом, будут признавать уже с 1 января.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство страны приняло это решение на основании результатов референдума. Легализацию однополых браков поддержали почти две трети избирателей.

Читайте также"Времена теперь другие": в Голландии монархам разрешили вступать в однополые браки без потери титулов и права на тронШвейцария легализует однополые браки в два этапа. С 1 января 2022 года страна будет признавать статус однополых пар, которые поженились за рубежом.

Ранее они юридически находились в статусе зарегистрированного партнерства.

С 1 июля 2022 года Швейцария официально позволит однополым парам вступать в брак.

Участники кампании ожидают, что несколько сотен человек воспользуются изменением закона в первый год вступления его в силу.

"Мы действительно довольны результатами голосования и тем, что теперь оно вступает в силу. Мы боролись за равенство в браке 30 лет, и результат референдума стал историческим моментом", – заявила сопредседатель кампании "Брак для всех" Мария фон Кенель.

Где еще разрешены однополые браки

Как известно, однополые браки являются полностью юридически признанными на общегосударственном уровне в следующих странах: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Дания, Эквадор, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Люксембург, Мальта, Германия, Норвегия, ЮАР, Португалия, Тайвань, Уругвай, Финляндия, Франция и Швеция.

Кроме того, Эстония и Израиль признают однополые браки заключенные за рубежом.

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Автор: Марта Гичко