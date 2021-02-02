По словам Александрии Окасио-Кортес, за пару дней до мятежа ее предупредили о возможном нападении на нее и других конгрессменов.

Член Палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес призналась, что во время штурма Капитолия, который произошел 6 января, ее изнасиловал мужчина в полицейский форме.

Об этом она заявила в прямом эфире в Instagram, посвященному штурму Капитолия, передает AP news.

“Я пережила сексуальное насилие. Об этом мало кто знает, даже мои близкие. Но рано или поздно все становится известно, особенно когда пережитые травмы накладываются друг на друга... В моей голове было много мыслей, но главная из них, что я умру”, - поделилась со своими подписчиками представительница демократов.

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По ее словам, за пару дней до мятежа ее предупредили о возможном нападении на нее и других конгрессменов.

Инцидент якобы произошел в ванной ее офиса, где она пыталась укрыться от митингующих республиканцев, как вдруг она услышала стук в дверь и крики мужчины “Где она??”.

“Я сразу поняла, что лучше было бы спрятаться в уборной, а не в ванной. Спустя мгновение я услышала крики мужчины, проникшего в мой офис. Он начал искать меня и мне стало страшно. Я поняла, что уже слишком поздно… Я пыталась увидеть что-то в дверной скважине, и это был он. Белый мужчина в балаклаве был одет как полицейский. Он продолжал кричать, а я старалась быть тише воды, затаив дыхание. Когда мужчина нашел меня, я увидела его свирепые глаза. И это произошло”, - призналась конгрессвумен.

Штурм Капитолия в США: что известно

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент.

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Автор: УНИАН