По словам главы эстонского МВД, именно этот участок чаще всего пересекают нелегалы.

Эстония начала первый этап строительства границы на юго-востоке страны с Россией.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на ряд эстонских СМИ.

Этап заключается в создании инфраструктуры протяженностью 23,5 км в точке соединения границ Латвии, России и Эстонии.

Читайте такжеАвстрия начала ослабят пограничный контроль со Швейцарией

Пограничный отрезок будут строить примерно три года и потратят на него около 20 миллионов евро.

По словам главы эстонского МВД, именно этот участок чаще всего пересекают нелегалы.

В прошлом году Эстония частично сократила расходы на проект, отказавшись от полосы из песка и ограждений для животных, сузили дорогу и для патрулей.

В ближайшие месяцы будет объявлен тендер на строительство следующего этапа.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты возвращают России ее аппараты искусственной вентиляции легких, ставшие причиной пожаров и смертей в нескольких российских больницах.