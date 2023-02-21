Хотя о войне РФ против Украины никто не говорит вслух, ее дух все равно чувствуется повсюду на ярмарке.

На проходящей раз в два года ярмарке вооружений в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Россия выставила оружие, начиная от автоматов Калашникова до ракетных систем, и это несмотря на санкции Запада, введенные в ответ на развязываание войны против Украины.

Как отметило издание АР, оружие, выставленное на продажу на международной оборонной выставке и конференции, проходившей в столице ОАЭ Абу-Даби, подчеркивает стремление этой арабской страны сотрудничать с Москвой.

Хотя, как указало издание, о войне РФ против Украины никто не говорит вслух, это ощущается повсюду на ярмарке.

Видео дня

По данным издания, внутри российского шатра на видеоэкране демонстрировали зенитно-ракетные комплексы, которые Кремль использует для ударов по Украине. Другие модели ракет также выставлены на обозрение. Журналисты издания увидели, как из выставочного шатра вышел министр торговли и промышленности России Денис Мантуров, находящийся под санкциями как США, так и Великобритании. При этом Лондон описывает его как "ответственного за надзор за российской оружейной промышленностью и за оснащение мобилизованных войск" в войне с Украиной.

При этом официальные лица ОАЭ прямо не признали присутствие Мантурова.

Как россияне используют ОАЭ

Из-за санкций Запада, российские деньги перенаправились в ОАЭ. Так на сегодняшний день они во всю поступают на раскаленный рынок недвижимости Дубая.

Кроме того, ежедневные рейсы между ОАЭ и Москвой обеспечивают спасение как для тех, кто скрывается от мобилизации, так и для российских олигархов.

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