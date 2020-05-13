В США священники попросили власть "расправиться с порно"

Священники считают, что именно порно разрушило институт брака.

Конференция католических епископов в конце апреля отправила письмо на имя генерального прокурора США Уильяма Барра с просьбой начать борьбу против вреда, который оказывает на общество порноиндустрия.

Об этом сообщает Forbes.

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Священники призвали министерство юстиции ввести законы, направленные против «непристойности», расследовать деятельность владельцев порносайтов, а также вдохновить штаты на то, чтобы «расправиться с порно». Кроме того, в письме говорится, что секс-индустрия использует растущее у людей чувство одиночества на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. Также отмечается, что епископы хотят бороться с насилием и эксплуатацией людей.

«Беспрецедентный, неограниченный и анонимный доступ к порно приводит к тому, что пользователи все чаще ищут крайне жестокие видео», - опасаются священнослужители.

Кроме того, они полагают, что разрушения института брака во многом связанно именно с негативным влиянием порно.

Как сообщал УНИАН, известную порнозвезду Джесси Джейн арестовали из-за того, что она избила и покусала своего бойфренда.