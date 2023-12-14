Миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и социальной сети Х Илон Маск снова оказался в центре скандала. На этот раз он сказал, что у россиян – замечательное чувство юмора, а диктатор Владимир Путин – "неплохой мужик".
Скандальные заявления Маск сделал во время трансляции в X, фрагмент которой опубликовали в соцсетях. В частности, миллиардер заявил, что ему нравятся российские мемы о нем, ведь у россиян "особое чувство юмора".
"Мне нравятся эти ребята. Я не против получить российский паспорт потом", - сказал Маск.
Кроме того, бизнесмен заявил, что ему нравится Путин, если упустить его диктаторские качества и империализм.
"Если отбросить предвзятость и диктаторские замашки и империализм - он неплохой мужик. Он любит свою страну и действует в ее интересах", - сказал бизнесмен.
Илон Маск и война в Украине
В ноябре Илон Маск призвал к переговорам с Путиным и посочувствовал русским солдатам. По словам миллиардера, попытки Украины отвоевать захваченные россиянами территории являются ненужными.
По мнению Маска, Зеленский должен лично встретиться с Путиным вместо того, чтобы "отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах". При этом он считает, что российским солдатам "можно посочувствовать" так же, как и украинским защитникам.
Ранее Маск "отличился" циничным мемом о Зеленском и помощь Украине. В своем аккаунте в X Маск поделился старым мемом с Зеленским, но добавил к нему очень циничную подпись: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", – написал Маск.