Миллиардер заявил, что ему нравится Россия и ее диктатор с империалистическими наклонностями.

Миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и социальной сети Х Илон Маск снова оказался в центре скандала. На этот раз он сказал, что у россиян – замечательное чувство юмора, а диктатор Владимир Путин – "неплохой мужик".

Скандальные заявления Маск сделал во время трансляции в X, фрагмент которой опубликовали в соцсетях. В частности, миллиардер заявил, что ему нравятся российские мемы о нем, ведь у россиян "особое чувство юмора".

"Мне нравятся эти ребята. Я не против получить российский паспорт потом", - сказал Маск.

Кроме того, бизнесмен заявил, что ему нравится Путин, если упустить его диктаторские качества и империализм.

"Если отбросить предвзятость и диктаторские замашки и империализм - он неплохой мужик. Он любит свою страну и действует в ее интересах", - сказал бизнесмен.

Илон Маск и война в Украине

В ноябре Илон Маск призвал к переговорам с Путиным и посочувствовал русским солдатам. По словам миллиардера, попытки Украины отвоевать захваченные россиянами территории являются ненужными.

По мнению Маска, Зеленский должен лично встретиться с Путиным вместо того, чтобы "отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах". При этом он считает, что российским солдатам "можно посочувствовать" так же, как и украинским защитникам.

Ранее Маск "отличился" циничным мемом о Зеленском и помощь Украине. В своем аккаунте в X Маск поделился старым мемом с Зеленским, но добавил к нему очень циничную подпись: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", – написал Маск.

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