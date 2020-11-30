Василий Рыбников

Когда грязный Байден неосмотрительно крал победу на выборах у мудрого Трампа, ему было невдомек, что все закончится бесславным падением, и это будет только начало.

Благая весть облетела с утра российские СМИ. «Байден доигрался! - ликует православная пресса. - Врач поставил неутешительный диагноз. Объявивший себя победителем выборов президента США Джо Байден рухнул во время игры с собаками». Это перелом, товарищи! Самое время для традиционной русской шутки «указом Путина собакам присвоено внеочередное звание полковника». Впрочем, с повышением в звании пришлось повременить, потому что очень быстро выяснилось, что Байден на самом деле не так чтоб рухнул, а скорее поскользнулся, и не то чтобы это был перелом, а скорее микротрещина, но российские комментаторы не теряют оптимизма: «Не стоит забывать, что Байдену уже 78 лет, и в этом возрасте кости сращиваются хуже». Прямо скажем, совсем не сращиваются. Поэтому кошмарное обрушение американского мироеда - это лишь начало, скоро он совсем обвалится на колени перед Владимиром Владимировичем Путиным, и вот почему.

Как сообщают российские медиа , эта история началась в далеком 1813 году, когда смертельно раненный индейский вождь Белое Ху*ло (совпадение? Возможно, но вряд ли), истекая кровью из дыр, понаделанных в нем бледнолицыми, объявил, что «каждый, кто будет избран президентом Соединённых Штатов в год, оканчивающийся на ноль, не доработает до конца срока». Особенно тот, кого изберут в 2020 году, подчеркнул вождь краснокожих, принял православие и умер.

Это раз.

Недавно телеканал «Царьград» рассекретил засекреченные советской властью показания космонавтов космической станции «Салют-7» о необычной встрече на орбите в 1985 году: «В один из дней за иллюминатором станции неожиданно появилось ярко-оранжевое светящееся облако. Рассмотрев его внимательно, космонавты увидели за бортом семь странных человекообразных фигур огромного роста. От людей их отличали гигантские крылья за спиной, а вокруг голов сияли нимбы». Самый большой нимб сиял у полуголого лысого существа, летящего верхом на гигантском стерхе. «Байдену хана! - сказало оно космонавтам, крестя амфорой иллюминатор. - Роисся вперде!» Что за Байден такой, пожали плечами космонавты и забыли об этом случае, а оно вот как все теперь повернулось...

Это два.

И вот еще три. Как известно, Байден собирается официально назначить на пост госсекретаря США пещерного русофоба, людоеда Тони Блинкена, который смертельно оскорбил Россию своим богомерзким рассказом о том, как его отчима в 1945 году освободил из немецкого концлагеря чернокожий американский танкист, при том, что все знают, кто на самом деле освободил Европу от коричневой чумы.

Россия освободила Европу от коричневой чумы.

Так вот, российские журналисты-историки провели собственное расследование и выяснили, что в реальности отчима Блинкена освободил от коричневой чумы не чернокожий танкист, а белокурый Иван - тоже, правда, танкист, но добрый. Кроме того, отчим Блинкена сильно восхищался в концлагере тем, как круто воевали там русские деды. Так, в частности, один молоденький русский дед после неудачного побега попал к немцам на виселицу. «Нацистский офицер подошёл к русскому солдату, чтобы выбить из-под него табурет, - пишут российские историки. - Но русский подпрыгнул и изо всех сил ударил офицера в лицо ногами. Так, что от удара вылетели зубы. Более того, нацист умер после этого нападения». Продолжая висеть в петле, русский ударил руками еще двух нацистов, а ногами - девятерых фашистов. Все они тоже умерли. Хорошенько раскачавшись, русский загрыз коменданта концлагеря, покрыл Еву Браун, отравил Гитлера, обвалил забор, выпуская таким образом заключенных на волю, и только тогда умер, а перед смертью посмотрел на отчима Блинкена и сказал ему: «Когда родится у тебя пасынок, назови его Блинкен, а Байдену передай, чтоб в президенты не лез, иначе быть беде», но Блинкен лишь пожал плечами и забыл об этом случае.

Того русского звали Владимир Спиридонович Путин.

Так благодаря Владимиру Путину появился на свет Джо Байден, обязанный русскому президенту самим фактом своего беспутного существования. Пришло время платить долги русским индейцам. Падение Байдена - это всего лишь начало. Байден пал - падет и Америка. Сегодня Россия смотрит в будущее с особой надеждой.

Всех желающих помочь украинской армии в отправке русских индейцев на Донбассе в края Вечного Сбора Цветмета просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук

Василий Рыбников

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