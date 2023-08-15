Джастин Трюдо поздравил участников ЛГБТ-прайда после завершения марша.

Известно, что с 3 по 13 августа в Канаде проходил Montréal Pride Festival, созданный, чтобы напомнить об инклюзивности и индивидуальности его участников. На прайде собрались люди, представляющие сексуальное и гендерное разнообразие во франкоязычном мире. УНИАН выяснил, кто такие lgbtqia2s+ - что это значит и как расшифровывается.

Аббревиатура lgbtq - расшифровка и значение

Представители ЛГБТ-сообществ утверждают, что 2SLGTBQIA+ - это аббревиатура от двух духов, лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квир и/или сомневающихся, интерсексуалов, асексуалов, а плюс отражает бесчисленные утвердительные способы, которыми люди выбирают самоидентификацию.

Движение lgbtq - что это в рамках фестиваля

Такое событие, как Montréal Pride Festival было основано в 2007 году участниками сообщества 2SLGBTQI+. В этом году он проводился 11 дней и был необходим, чтобы подчеркнуть важность равенства и свободы выбора каждого человека.

Видео дня

Участники 2slgbtqia+ (расшифровка была приведена выше) устраивают необычные красочные шоу, приглашают танцоров, музыкантов и других творческих личностей Монреаля, подчеркивая единство людей. Подобные мероприятия поддерживают многие известные люди, в том числе, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как видно из его поста в твиттере.

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