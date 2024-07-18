Это единственное предприятие в РФ, которое производит самоходные артиллерийские установки, и другую военную технику.

Официальная версия российских властей о причинах пожара на военном заводе "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге значительно отличаются от свидетельств очевидцев, которые распространяется по сети, заявил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Эспрессо".

"Что касается пожара на военном заводе "Уралтрансмаш", то у РФ пылает, говоря сленгом, "жирная" цель. Интересно то, что благодаря россиянам мы можем в прямом эфире следить за этим пожаром. Говорят, что пожар разгорелся в одном из цехов этого завода и занял площадь 420 кв.м. Можно отметить, что есть определенные разногласия и в том, что подает официальная власть, потому что есть две версии, одна от МЧС РФ, вторая от руководства завода. Они говорят, что инцидент связан с ремонтными работами. Однако распространяются в соцсетях сообщения очевидцев, что перед пожаром было несколько взрывов, после которых произошло возгорание", - сказал Рябых.

Он подчеркнул, что масштабы пожара не соответствуют заявлениям официальных лиц. Одни из них утверждают, что это был нерабочий завод и там происходили демонтажные работы. Другие - что там наоборот проводились работы и цех нужно было дооборудовать. Кроме того, эксперт обратил внимание, что пустой цех так не дымит.

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"Пустой цех так не дымит, это точно. Очень хорошо, что становится тенденцией возгорания на предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ. Поэтому видно, что у них подгорает. И в дополнение к нашим дронам, которые на прошлой неделе повредили ряд объектов противника на территории РФ, еще по каким-то причинам происходят такие "самовозгорания" на этих российских объектах, которые подлежат уничтожению из-за их активного участия в войне против Украины", - резюмировал Рябых.

Пожары в России - последние новости

Как ранее писал УНИАН, в России горел завод-производитель "Тюльпанов" и "Мсты". Как сообщают местные пропагандистские СМИ со ссылкой на очевидцев, на территории завода горела якобы кровля пустого цеха, там велись сварочные работы. Трое работников эвакуировались самостоятельно, больше в цехе людей не было.

Также УНИАН сообщал, что 14 июля дроны атаковали телебашню и подстанцию в Курской области, на месте вспыхнули сильные пожары. Местные жители жалуются на регулярные атаки и написали обращение к Путину, где просят помощи.

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