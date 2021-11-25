Эксперты точно не знают, эффективны ли вакцины против этого варианта коронавируса.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 может быть потенциально опаснее всех других вариантов, в том числе "Дельты", считают ученые.

Об этом сообщает местный телеканал eNCA.

По данным Южноафриканского национального института инфекционных заболеваний, в стране зарегистрированы 22 случая заражения новым штаммом.

Южноафриканские эксперты точно не знают, эффективны ли вакцины против этого штамма.

Читайте такжеМужчина умер после коронавирусной вечеринки "антивакцинаторов"Ранее сообщалось, что штамм B.1.1.529 зафиксировали в Южной Африке, в Ботсване. Также на данный момент известно, что случаи заражения есть и в Гонконге. Новый вариант вируса содержит большое количество мутаций. Британские эксперты забили тревогу по этому поводу.

На сегодняшний день ученые выявили 13 штаммов SARS-CoV-2.

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Автор: Катерина Шварц