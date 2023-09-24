В Минобороны Польши заявили, что благодаря усилению присутствия польской армии на границе план России и Белоруссии провалился.

Польша обвинила Беларусь в попытке прорвать границу с целью дестабилизации ситуации в стране.

Министерство обороны Польши опубликовало в Х (бывший твиттер) видео, на котором группа мигрантов пытается снести ограждения на границе, заявив при этом, что благодаря усилению присутствия польской армии на границе план России и Белоруссии провалился.

"Нападение на польскую границу, осуществленное Беларусью, имело целью дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков. Благодаря усилению присутствия польской армии на границе план России и Белоруссии провалился", - говорится в сообщении.

Как утверждается, ролик снят на участке польско-белорусской границы. Мигранты пытаются прорваться с белорусской стороны, с другой стороны за ними наблюдают вооруженные военные. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

Ситуация на польской границе

1 августа беларуские вертолеты нарушили границу Польши на низкой высоте, из-за чего Варшаве пришлось усилить охрану.

В августе Польша стала размещать дополнительные войска на границе с Беларусью на фоне переброски туда наемников ЧВК Вагнера и наплыва нелегальных мигрантов, которых, по мнению европейских политиков, на приграничные территории свозят белорусские службы.

МВД Польши предупреждало, что в случае "провокации" или "критического инцидента" на границе Польша и страны Балтии полностью отрежут Беларусь от Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: