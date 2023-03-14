Польша заявила, что готова отправить военные самолеты в коалиции стран.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна может поставить Украине истребители МиГ в ближайшие четыре-шесть недель.

Западные страны, которые предоставили Украине оружие, пока отказываются отправлять истребители. Польша заявила, что готова отправить военные самолеты в коалиции стран, пишет The Guardian.

Приверженность Варшавы Киеву сыграла важную роль в том, чтобы убедить европейских союзников передать Украине тяжелое вооружение, в том числе танки.

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Предоставление самолетов Украине - детали

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава готова предоставить Киеву истребители и это можно будет сделать в рамках международной коалиции.

Позже власти Словакии заявили о готовности передать истребители МиГ-29 вместе с Польшей. Министр обороны Словакии Ярослав Надь отметил, что его польский коллега Мариуш Блащак в Стокгольме заверил, что Варшава согласна на совместную передачу МиГ-29 Украине.

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