7 октября Верховная Рада приняла соответствующее постановление.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о признании северных территорий Японии такими, что оккупированы Россией.

Об этом глава государства заявил в традиционном вечернем видеообращении.

"Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока что находятся под российской оккупацией", - отметил он.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что сегодня подписал и соответствующий указ.

"Есть соответствующее заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения. Россия не имеет никакого права на эти территории. Все в мире это хорошо знают. И надо наконец действовать. Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой. Только так мы можем вернуть полную силу международному праву", - считает президент.

По его мнению, устав ООН и весь комплекс договоров и конвенций, на которых базируется международный правопорядок, будут работать только тогда, когда оккупанты будут проигрывать, а народы мира будут защищены от любых оккупаций.

"Этой войной против Украины и против международного правопорядка Россия поставила себя в условия, при которых это теперь лишь вопрос времени – реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится сейчас под контролем Кремля", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия на своем примере покажет всем агрессорам мира, что захватническая террористическая война - это путь к ослаблению и неизбежному разрушению агрессора.

"Агрессор должен проиграть. Так и будет. Чтобы войны больше не повторялись, а мир был действительно долгосрочным", - подчеркнул президент.

Признание северных территорий Японии оккупированными Россией: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, Верховная Рада заявила о поддержке позиции Японии по ее северным территориям и признала, что они продолжают находиться под оккупацией России.

За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов.

Верховная Рада призывает международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса северных территорий Японии.

Кроме того, ВР обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулированию статуса северных территорий Японии.