Стоял в сторонке: Лукашенко на параде в Москве показал Путину свою обиду (видео)
Президент Беларуси Александр Лукашенко остался в стороне во время общения российского лидера Владимира Путина с приехавшими на парад в Москве главами государств.
Об этом сообщает РИА Новости.
Перед возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата Путин переговорил «на ногах» с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана.
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В момент возложения цветов президент Беларуси демонстративно отошел от Путина и стал возле президента Казахстана Токаева, на видео заметно, что Путин заметил этот "ход". Перед этим Путин проигнорировал сына Лукашенко, когда здоровался с военными.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко все это время держался позади, ни с кем не общался», — пишет агентство.
Как сообщал УНИАН, в российской Москве провели парад на День Победы, несмотря на пандемию коронавируса и возрастающее количество заражений в стране.
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