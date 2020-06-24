Без маски и среди ветеранов: Путин провел в Москве парад Победы (видео фоторепортаж)
13:03, 24 июня 2020Мир
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Несмотря на пандемию и возрастающее количество заражений в стране, мероприятие стало массовым.
REUTERS
В российской Москве провели парад на День Победы, несмотря на пандемию коронавируса и возрастающее количество заражений в стране.
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В этом году его перенесли с 9 мая на 24 июня по просьбе российских ветеранских организаций. Фото с события опубликовали на Reuters.
На фотографиях видно, что мероприятие на Красной площади проходит массово. Люди не соблюдают дистанции и лишь единицы имеют средства индивидуальной защиты, которыми прикрывают рот. А сами участники парада стоят впритык.
Президент России Владимир Путин вместе с ветераном Второй мировой войны / Фото скриншот
Президент России Владимир Путин стоит вплотную рядом с ветеранами, которые принадлежат к группе людей с самым высоким риском заражения COVID-19 / Фото скриншот
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко также приехал по приглашению Москвы посетить парад / Фото скриншот
Как сообщал ранее УНИАН, чтобы посидеть с президентом России Владимиром Путиным на параде, почти 80 ветеранов Второй мировой войны изолировали на две недели.
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