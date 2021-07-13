В организации напомнили, что нет данных о результатах смешивания препаратов.

После заявления властей Таиланда о намерении комбинировать вакцины от COVID-19 во Всемирной организации здравоохранения выступили с предупреждением. Эксперт организации назвал это "опасной тенденцией".

Об этом сообщает Reuters.

По словам главного научного сотрудника ВОЗ Соумьи Сваминатан, на данный момент нет точных данных о результатах применения "коктейля" COVID-вакцин от разных производителей.

"Это опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств в том, что касается смешивания (вакцин на разных этапах вакцинации, - ред.)", - заявила Сваминатан.

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В ВОЗ указали, что, "если граждане стран начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую доз", то это приведет к хаосу.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

С 29 мая в Украине заработали первые центры массовой вакцинации населения.

С начала вакцинальной кампании привито 2 млн 001 тыс. 132 человека, из них получили 2 дозы – 766 тыс. 483.

Главный государственный санитарный врач Украины и заместитель Министра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что вопрос о комбинировании вакцин имеет свои сложности. С точки зрения логистики, для комбинирования препаратов от COVID-19 нужно совместить различные платформы вакцин.

2 июля Минздрав Украины разрешил смешивать вакцины от разных производителей, но решение касается только препараты компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

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Автор: Анастасия Горбачева