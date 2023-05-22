Ни силы ЧВК "Вагнер", ни российские регулярные войска, не в состоянии развернуть продвижение за пределами города после боев на истощение, которое провели ВСУ.

Оккупанты не смогут реализовать наступление на север в сторону Славянска или на запад в сторону Константиновки даже в случае захвата Бахмута, о котором 20 мая заявил основателя ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

По данным американского Института изучения войны (ISW), ни силы ЧВК "Вагнер", ни российские регулярные войска, будут не в состоянии реализовать наступательные операции после месяцев изнурительных городских боев за город, а также из-за контратак украинской армии в Бахмутском районе.

"Российские регулярные войска, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, также вряд ли в ближайшее время будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или на север в сторону Славянска на фоне украинских контратак в Бахмутском районе", - говорят в ISW.

Аналитики указывают, что оккупанты, вероятно, удерживают западные административные границы Бахмута, тогда как ВСУ, согласно данным украинских военных, контролируют незначительную территорию юго-западной части Бахмута вокруг трассы Т0504. При этом там не исключают, что армия РФ могла взять под контроль весь Бахмут.

"Заявления официальных лиц указывают на то, что украинские силы отошли из остальных районов Бахмута, кроме тех, что прилегают к двум трассам, ведущим в город", - говорят там.

При этом возможная оккупация города стратегически не влияет на способность украинской армии замыкать фланги вокруг Бахмута. Без преобладания над наземными линиями связи вокруг Бахмута, дальнейшие наступательные операции ЧВК за пределами города невозможны.

ISW указывает, что "вагнеровцы" смогли сосредоточиться на городских боях в Бахмуте за счет регулярной армии РФ, которая взяла на себя оборону флангов. На данный момент обе военные силы РФ истощены, первые признаки "усталости" ЧВК показывали с конца декабря 2022 года.

В случае реального вывода наемников 25 мая из Бахмута (ранее ротацию ЧВК "Вагнер" анонсировал Пригожин, указывая, что город будут удерживать регулярные войска), армия РФ будет еще менее склонна к наступательным операциям.

"Пока непонятно, действительно ли Пригожин выведет свои силы из Бахмута, но некоторые военкоры предполагают, что в конце месяца Пригожин перебросит "Вагнер" на другой "критический" фронт", - уточнили аналитики.

Оборона Бахмута - последние новости

Напомним, что 20 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал ролик в котором заявил, что украинская армия "уступила" Бахмут. В этот же день данное сообщение опровергли в Минобороны Украины, указав, что бои продолжаются в районе "Самолет".

Вчера факт присутствия ВСУ в городе подтвердил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, наша армия ведет оборону в нескольких фортификационных сооружениях в юго-западной части города.

Также вчера Пригожин "обновил" свои планы по поводу Бахмута и заявил, что силы "Вагнер" покинут города до 1 июня. Ранее он указывал дату "до 25 мая".

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