Речь идет об инциденте, когда польские фермеры срезали пломбы с украинских грузовиков.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за инцидент с украинским зерном, которое польские фермеры рассыпали с грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Его слова цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и сельского развития Польши.

"На мой взгляд, это неправильная форма протеста, но ее часто используют фермеры разных стран. Фермеры не сдержали своих эмоций, но стоит помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. Накануне весенне-полевых работ у них нет денег на закупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяние", - говорится в заявлении министра.

Он отметил, что сам является сторонником диалога и прямого разговора как наилучшей формы решения сложных проблем.

"От имени польских фермеров я прошу прощения за такой акт отчаяния и прошу понимания их чрезвычайно сложной ситуации. Мы ведем технические переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины, во время которых хотим определить условия торговли, которые бы ограничили поступления товаров, которые нарушают стабильность агропродовольственных рынков", - добавил польский министр.

При этом он назвал не совсем сдержанной реакцию украинских властей. По его словам, формы выступления заместителя министра экономики, а ранее мэра Львова "были слишком резкими". Другие украинские политики тоже "слишком эмоционально предоставляли информацию".

"Я понимаю сопротивление украинской власти относительно трудностей с экспортом сельскохозяйственной продукции. Я также осознаю, что торговля идет в обе стороны, и мы также экспортируем в Украину", - отметил Секерский.

По его словам, "польские фермеры помогали Украине и хотят помогать".

"Но они хотели бы, чтобы от этой помощи выиграл украинский бюджет и выиграли фермеры, а не олигархи, которые имеют огромные площади для выращивания зерновых и других видов сельскохозяйственного производства. Именно они главным образом стоят за этим крупным импортом, который подрывает стабилизацию агропродовольственных рынков в Европе", - добавил Секерский.

Инцидент с зерном на границе - что известно

11 февраля на украинско-польской границе перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" польские фермеры с помощью болгарки срезали пломбы с украинских грузовиков и высыпали зерно.

12 февраля посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту действий польских фермеров. Польская полиция уже открыла производство и начала необходимые процедуры.

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