Чаще всего, к слову, это может быть упоминание о бывшем. Рассказываем, почему не нужно паниковать.

Какой бы комичной ни была эта ситуация, но она иногда случается с каждым мужчиной. Если твоя возлюбленная во время секса назвала тебя чужим именем, не стоит сразу же прекращать отношения. Причина этого может быть значительно проще, поэтому не нужно сразу же бежать к соседу по этажу.

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Психолог Джим Пфаус убежден, что нет ничего плохого в том, что твоя возлюбленная во время секса называет чужое имя, пишет 24 канал со ссылкой на Independent.

По мнению психолога, тебе нужно воспринимать упоминание чего имени, как комплимент. Это значит, что ты делаешь все правильно, а твои умения подарили ей столько же удовольствия, если не больше. Так что тебе однозначно удалось сделать ей хорошо. А это уж очень и очень замечательно!

"Когда вы находитесь в состоянии эйфории, вы вызываете в воображении вещи, которые напоминают вам о других. Все потому, что вы находитесь в состоянии, которое уже переживали", – отметил он.

Например, у твоей возлюбленной был бывший любовник, который заставил ее пережить определенное возбуждение. Эти сексуальные ощущения, качество оргазма и ощущение близости были связаны с этим человеком или его именем. Поэтому, если ты случайно обнаружил именно ту "кнопку", которую ранее стимулировал бывший, то в порыве страсти твоя девушка может вслух озвучить его имя. Все просто.

Должны признаться, что Пфаус нас не на шутку успокоил. Ведь раньше упоминание имени бывшего во время секса казалось концом света. А оказалось, что паниковать ни в коем случае не стоит. Упоминание чужого имени – это не обязательно может быть бывший - может лишь свидетельствовать, что ты приблизился к нужному результату.

Воспринимай озвучивание чужого имени во время секса как комплимент. А также отбрось наконец негативные мысли, которые могут помешать получению удовольствия.

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Автор: Виктория Гордиенко