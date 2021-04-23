Это только в фильмах каждый из героев просыпается привлекательным и без всякого недостатка. Реальная же жизнь расставляет все по своим местам. Поэтому иногда секс с самого утра может больше напоминать пытку, чем процесс, призванный подарить удовольствие.
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Впрочем, есть не менее 5 обязательных процедур, которые нужно выполнить каждому мужчине перед интимной встречей утром, пишет Maxim.
- Почисти зубы
Пока мы мирно спим, бактерии во рту не только не спят, но и устраивают шабаш, а потом еще и оргию. В итоге наше дыхание по утрам способен переносить разве что кот (да и тот терпит из-за еды). Поэтому, проснувшись, первым делом беги чистить зубы. Поцелуи, лучшие друзья секса, перед чисткой зубов противопоказаны.
- Загляни в туалет
Раз уж ты оказался неподалеку, загляни в туалет. Мы уверены, что скоро дотошные ученые проведут исследование, согласно которому фраза «Подожди, я быстро… Черт, не надо было пить вчера столько чая!» способна заметно снизить либидо и испортить утренний секс.
- Ополоснись под душем
А знаешь, гулять так гулять! В конце концов, ночью наши железы тоже работают, так что лишним быстрый утренний душ не будет, тем более если ты воспользовался предыдущим советом и триумфально сходил в туалет.
- Используй дезодорант
Это займет буквально две секунды (если, конечно, ты не уронишь дезодорант и он не укатится за стиральную машину, а там не откроется портал в другие миры), но прибавит тебе уверенности. Ведь теперь, даже если утренний секс выйдет активным, ты будешь приятно пахнуть.
- Перекуси
Так ты успокоишь желудок, который вместо положенного завтрака получит неожиданную физическую активность. Разумеется, перекус должен быть легким: пол-яблока, полбанана, пол-йогурта или, так и быть, целый абрикос (абрикосы все-таки маленькие).
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