Что обязательно нужно сделать мужчине перед сексом утром: список дел / фото ua.depositphotos.com

Это только в фильмах каждый из героев просыпается привлекательным и без всякого недостатка. Реальная же жизнь расставляет все по своим местам. Поэтому иногда секс с самого утра может больше напоминать пытку, чем процесс, призванный подарить удовольствие.

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Впрочем, есть не менее 5 обязательных процедур, которые нужно выполнить каждому мужчине перед интимной встречей утром, пишет Maxim.

  • Почисти зубы

Пока мы мирно спим, бактерии во рту не только не спят, но и устраивают шабаш, а потом еще и оргию. В итоге наше дыхание по утрам способен переносить разве что кот (да и тот терпит из-за еды). Поэтому, проснувшись, первым делом беги чистить зубы. Поцелуи, лучшие друзья секса, перед чисткой зубов противопоказаны.

  • Загляни в туалет

Раз уж ты оказался неподалеку, загляни в туалет. Мы уверены, что скоро дотошные ученые проведут исследование, согласно которому фраза «Подожди, я быстро… Черт, не надо было пить вчера столько чая!» способна заметно снизить либидо и испортить утренний секс.

  • Ополоснись под душем

А знаешь, гулять так гулять! В конце концов, ночью наши железы тоже работают, так что лишним быстрый утренний душ не будет, тем более если ты воспользовался предыдущим советом и триумфально сходил в туалет.

  • Используй дезодорант

Это займет буквально две секунды (если, конечно, ты не уронишь дезодорант и он не укатится за стиральную машину, а там не откроется портал в другие миры), но прибавит тебе уверенности. Ведь теперь, даже если утренний секс выйдет активным, ты будешь приятно пахнуть.

  • Перекуси

Так ты успокоишь желудок, который вместо положенного завтрака получит неожиданную физическую активность. Разумеется, перекус должен быть легким: пол-яблока, полбанана, пол-йогурта или, так и быть, целый абрикос (абрикосы все-таки маленькие).

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Автор: Иван Бойко