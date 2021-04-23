Недостаточно просто проснуться, чтобы получить максимум удовольствия от секса утром.

Это только в фильмах каждый из героев просыпается привлекательным и без всякого недостатка. Реальная же жизнь расставляет все по своим местам. Поэтому иногда секс с самого утра может больше напоминать пытку, чем процесс, призванный подарить удовольствие.

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Впрочем, есть не менее 5 обязательных процедур, которые нужно выполнить каждому мужчине перед интимной встречей утром, пишет Maxim.

Почисти зубы

Пока мы мирно спим, бактерии во рту не только не спят, но и устраивают шабаш, а потом еще и оргию. В итоге наше дыхание по утрам способен переносить разве что кот (да и тот терпит из-за еды). Поэтому, проснувшись, первым делом беги чистить зубы. Поцелуи, лучшие друзья секса, перед чисткой зубов противопоказаны.

Загляни в туалет

Раз уж ты оказался неподалеку, загляни в туалет. Мы уверены, что скоро дотошные ученые проведут исследование, согласно которому фраза «Подожди, я быстро… Черт, не надо было пить вчера столько чая!» способна заметно снизить либидо и испортить утренний секс.

Ополоснись под душем

А знаешь, гулять так гулять! В конце концов, ночью наши железы тоже работают, так что лишним быстрый утренний душ не будет, тем более если ты воспользовался предыдущим советом и триумфально сходил в туалет.

Используй дезодорант

Это займет буквально две секунды (если, конечно, ты не уронишь дезодорант и он не укатится за стиральную машину, а там не откроется портал в другие миры), но прибавит тебе уверенности. Ведь теперь, даже если утренний секс выйдет активным, ты будешь приятно пахнуть.

Перекуси

Так ты успокоишь желудок, который вместо положенного завтрака получит неожиданную физическую активность. Разумеется, перекус должен быть легким: пол-яблока, полбанана, пол-йогурта или, так и быть, целый абрикос (абрикосы все-таки маленькие).

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Автор: Иван Бойко