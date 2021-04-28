Бесспорно, вибратор – проверенная вещь, которая доставит тебя на вершину блаженства. Но, возможно, тебе нужен тихий вариант, который не разбудит соседей.

Возможно, прямо сейчас ты оказалась без партнера и с большим количеством свободного времени. Так почему бы не возродить почти утерянное искусство мастурбации без вибратора?

Бесспорно, вибратор – проверенная вещь, которая доставит тебя на вершину блаженства. Но, возможно, тебе нужен тихий вариант, который не разбудит соседей по комнате? Кроме того, способность довести себя до оргазма в месте, где нет игрушек — жизненно важный навык, пишет Cosmopotilam.com.

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Вот несколько способов, как доставить себе удовольствие без вибратора:

V-образный штрих

Если тебе нравится стимуляция клитора, смажь указательный и средний пальцы, поместив по одному с каждой стороны клитора. Проведи пальцами вверх и вниз по обеим сторонам клитора. Это оно. Можно также нажать прямо над входом во влагалище и осторожно потереть его.

Селфи в зеркале

Наблюдать за собой во время мастурбации может быть на удивление горячо. Поставь стул перед зеркалом (сначала закрой дверь, при желании проверь еще раз) и наблюдай за тем, как ты ласкаешь свое тело. Немного подразни себя. Сожми соски, нанеси немного смазки на живот и наблюдай, как она стекает между ног. Черт, девочка, ты выглядишь отлично!

Липкие пальцы

Попробуй что-нибудь очень простое, нежно постучав по клитору. Не используй смазку — хватит и естественной липкости. Возможно, результат не будет мгновенным, но продолжай, дразня себя взлетами и остановками. Затем нанеси каплю смазки на клитор и медленно обведи его пальцем. Не переходи к более энергичным поглаживаниям, даже если тебе очень-очень этого хочется — твой оргазм раскроется удивительно мощной серией волн.

Бомбочка для ванны

Если у тебя не было секса с водой, пора наверстать это. А если у тебя нет съемной насадки для душа, ты можешь воспользоваться обычным старым смесителем. Сдвинь бедра вниз так, чтобы разместиться под удобным углом под струей воды (сначала проверь температуру воды!). Отрегулируй давление воды по своему вкусу. Чем тебе не бомбочка для ванны?

Время импровизации

Скучаешь по ощущению проникновения? Просто сымитируй его. Сядь на корточки над подушкой, поместив один палец во влагалище, а другой потирая клитор. Ты можешь слегка надивить на палец, осторожно постучать по верхней стенке влагалища или сильно надавить в этом месте. Не торопись. Времени у тебя много.

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Автор: Иван Бойко