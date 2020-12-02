Загадочный металлический монолит, найденный в городе Пьятра-Нямц на Севере Румынии, исчез через четыре дня после того, как его обнаружили. Ранее подобную конструкцию нашли в США – и она тоже быстро пропала.
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Как сообщает Reuters, ссылаясь на местного журналиста Роберта Иосуба, конструкция высотой около 3 метров исчезла за одну ночь. Так же внезапно, как и появилась на прошлой неделе.
По мнению корреспондента, «монолит», судя по всему, был установлен «плохим местным сварщиком» - листы металла были сварены некачественно. Теперь на его месте осталась лишь небольшая дыра в почве.
В местной полиции заявили, что проводят расследование незаконной установки сооружения, ведь монолит нашли в охраняемой археологической зоне.
Загадочные монолиты в США и Румынии: что известно
- В пустыне американского штата Юта 18 ноября нашли металлический монолит высотой 3 метра.
- Через десять дней таинственный объект внезапно исчез, кто его убрал, неизвестно.
- В то же время подобную конструкцию нашли в городе Пьятра-Нямц на севере Румынии. Обелиск появился на холме Батка-Доамней в месте археологических раскопок вблизи древней Петродавско-Дакийской крепости.
- Находки наделали много шума благодаря своему «инопланетному» виду. Их сравнивают с монолитами из классического фантастического фильма «Космическая одиссея 2001» Стенли Кубрика (1968). Там загадочные внеземные монолиты, предположительно, оказывали большое влияние на развитие человечества.
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