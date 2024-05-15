По словам Андерса Фог Расмуссена, страны НАТО должны использовать средства ПВО, расположенные в Восточной Европе, чтобы сбивать российские ракеты и БПЛА.

Страны НАТО должны использовать средства противовоздушной обороны, расположенные в Восточной Европе, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, нацеленные на Украину. Об этом в интервью i Paper заявил бывший глава Альянса Андерс Фог Расмуссен.

По его словам, НАТО может помочь защитить украинские города и инфраструктуру от сокрушительных российских авиаударов, выпустив ракеты-перехватчики с польской и румынской территории. Фог Расмуссен напомнил, что некоторые члены НАТО, такие как США, Великобритания и Франция, развернули истребители, чтобы помочь израильской противовоздушной обороне перехватить иранские беспилотники и ракеты в начале этого года.

"Мы могли бы сделать то же самое, помогая украинцам сбивать российские беспилотники и ракеты, расположенные на территории НАТО, без развертывания войск в Украине. Мы могли бы иметь хороший диапазон", - считает экс-руководитель Альянса. Видео дня

Он также отметил, что системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО могут быть соединены с украинскими.

"Мы могли бы гораздо эффективнее начать защищать западную часть Украины. ... Надо защитить оборонные отрасли Украины. Надо серьезно браться за восстановление Украины", - резюмировал Фог Расмуссен.

Сотрудничество НАТО с Украиной: последние новости

Уже в июле в Вашингтоне решится судьба вступления нашей страны в Альянс. О приглашении Украины на переговоры о членстве в НАТО и усилении экономической и военной помощи отчиталась международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроинтеграции Украины Ермака - Расмуссена.

Речь идет о конкретных временных рамках вступления - при условии выполнения конкретных условий, это произойдет не позднее июля 2028 года.

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