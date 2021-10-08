Стелсинг - тайное от партнера снятие контрацепции - стало гражданским нарушением в Калифорнии.

Американская Калифорния стала первым в США штатом, запретившим мужчинам снимать презерватив во время сексуального акта, не уведомляя об этом партнера или партнершу.

Об этом сообщает The New York Times.

Это явление называется стелсинг - от английского "stealth", то есть "незаметно" или "скрытно". Согласно исследованиям, проведенным в США в 2019 году, жертвами такого вида нападений становились не менее 12% женщин, а 10% мужчин практиковали подобное хотя бы раз в жизни.

7 октября губернатор-демократ Калифорнии Гэвин Ньюсом одобрил поправки в закон о насильственных действиях сексуального характера, который теперь квалифицирует стелсинг как гражданское правонарушение.

Это позволит потерпевшим подавать в суд на своих обидчиков с целью возмещения ущерба.

Читайте такжеВ США спустя 14 лет нашли насильника: помогли загруженные им в сеть результаты ДНК-тестов"Принимая этот закон, мы подчеркиваем важность согласия (на контрацепцию - УНИАН)", - гласит заявление губернатора по этому поводу.

Законопроект не предполагает возможность лишения свободы за стелсинг, но сторонники инициативы утверждают, что это может быть первым шагом к введению уголовной ответственности за подобный проступок.

Ранее подобные законопроекты безуспешно пытались принять в штатах Нью-Йорк и Висконсин, однако первой это сделать удалось Калифорнии.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году кандидата в губернаторы штата Оклахомы арестовали по подозрению в похищении и изнасиловании женщины.

Автор: Станислав Кожемякин