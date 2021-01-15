Землетрясение произошло в 01:28 утра по местному времени.

По меньшей мере семь человек погибли, еще сотни пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,2 балла, которое произошло утром в пятницу на острове Сулавеси в Индонезии.

Об этом со ссылкой на местное агентство по смягчению последствий стихийного бедствия сообщил телеканал CNN.

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Эпицентр землетрясения, которое произошло в 01:28 утра по местному времени, находился в шести километрах к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 километров, сообщило Индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики. Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в Маджене проинформировало о гибели четырех жителей, более шести сотен получили ранения. В соседнем районе Мамуджу зафиксировано три летальных случая и два десятка раненых. Около трех тысяч жителей были эвакуированы.

Землетрясение можно было почувствовать в течение пяти-семи секунд, оно повредило по меньшей мере 62 дома, в том числе несколько высоких зданий, среди которых частная больница Митра Манакара, гостиницы и правительственное здание.

По данным местных поисково-спасательных групп, многие люди все еще находятся в ловушке под обрушившимися зданиями.

Ранее в четверг в этом же районе произошло землетрясение силой 5,9 баллов, которое повредило несколько домов. Власти сообщили, что за последние 24 часа ряд землетрясений повлек по меньшей мере три оползня, а электроснабжение было прекращено.

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Автор: Андрей Василюк