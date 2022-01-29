В исследовании будут участвовать 56 ВИЧ-негативных добровольцев.

Компания Moderna объявила о начале клинических испытаний второй вакцины от ВИЧ на основе мРНК.

В исследованиях будут участвовать 56 человек, у которых оценят как переносимость вакцины, так и иммунный ответ. Об этом сообщает издание N + 1.

Ученые отмечают, что вакцины от ВИЧ пока не очень хорошо справляются со своей задачей: в доклинических и клинических испытаниях экспериментальные препараты потерпели неудачу. Самую высокую эффективность — 30 процентов — показала комбинация векторной вакцины с пептидной вакциной, клинические испытания которой проходили в Таиланде.

Читайте также"Омикроном" и "Дельтой" можно заразиться одновременно: в Moderna предупреждают о еще более опасной мутации COVID-19В новом препарате Moderna мРНК кодирует иммуноген eOD-GT8 60mer, на который вырабатываются антитела против одного их участков белка Env ВИЧ. С помощью этого участка вирус связывается с гликопротеином CD4 лимфоцитов. В компании говорят, что такие антитела обладают широким спектром действия, то есть должны работать против большинства штаммов ВИЧ. Это может помочь преодолеть проблему частых мутаций вируса.

В исследовании будут участвовать 56 здоровых, ВИЧ-негативных добровольцев, которым введут вакцину, а затем на протяжении шести месяцев будут наблюдать за их состоянием. Медики также оценят иммунный ответ, который вызывает вакцина, чтобы понять, как хорошо вырабатываются антитела к ВИЧ. Исследование планируют завершить в мае 2023 года, но предварительные результаты могут появиться раньше.

Напомним, ранее в США одобрили инъекции для профилактики ВИЧ.

Apretude - суспензию для инъекций лекарства каботегравира с расширенным высвобождением - в США разрешено применять взрослым и подросткам из группы риска весом не менее 35 кг, чтобы уменьшить возможность передачи ВИЧ половым путем.

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