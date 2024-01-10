В лондонском консульстве прокомментировали возможные ограничения для мужчин за рубежом на фоне нового законопроекта о мобилизации в Украине.

Украинские мужчины, проживающие в Великобритании, должны стать на учет. Об этом заявила пресс-служба консультсва Украины в Объединенном Королевстве.

Там напомнили, что все мужчины призывного возраста (18-65 лет) должны встать на воинский учет за пределами Украины в случае пребывания за границей дольше трех месяцев.

"Лично, в семидневный срок со дня прибытия в Соединенное Королевство, прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в одно из зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Великобритании для взятия на воинский учет", - говорится в заявлении консульства.

Кроме того, в консульстве прокомментировали возможные ограничения для мужчин заграницей на фоне нового законопроекта о мобилизации. Там заявили, что в настоящее время не установлено каких-либо ограничений для мужчин призывного возраста по предоставлению консульских услуг. То есть информация о том, что без документов из военкомата мужчины не могут оформить паспорт/поручение и т.п., не соответствует действительности.

Мобилизация в Украине по-новому - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, сейчас в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов о мобилизации - правительственный и альтернативные.

Сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в течение трех дней на закрытых заседаниях обсуждал правительственный законопроект о мобилизации.

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