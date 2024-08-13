В МИД Украины очень сожалеют, что Мали и Нигер приняли свои решения поспешно, недальновидно, не изучив причины инцидента на севере Мали.

Решение Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной существенно не повлияют на развитие отношений с другими странами Африки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сказал на брифинге.

Спикер отметил, что Украина решительно отвергла все обвинения Мали и Нигера в якобы поддержке международного терроризма.

"Это часть российского нарратива и российской пропаганды - создание этого образа, якобы Украина причастна к какому-то терроризму. Нам очень жаль, что эти две страны приняли свои решения поспешно, недальновидно, не изучив причины инцидента на севере Мали и не предоставив каких-то существенных доказательств, оснований такого шага", - сказал Тихий.

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По его словам, всем хорошо известно, насколько эти две страны зависят от России.

"Конечно, мы понимаем, что эти решения принимались не только этими странами по меньшей мере", - добавил Тихий.

"Я хочу подчеркнуть, что эти два решения не будут иметь существенного влияния на развитие отношений Украины со странами Африки. Это отдельный такой блок стран, которые поступили так, как они решили поступить. Но, несмотря на это, Украина активно воплощает Африканскую стратегию", - подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что даже четвертое Африканское турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое состоялось 4-8 августа, показало, что эти решения Мали и Нигера никак не повлияли на переговоры и подписание соглашений с теми странами, где находился министр, а это были Малави, Замбия и Маврикий.

Разрыв дипотношений с Мали и Нигером

Как сообщал УНИАН, так называемое переходное правительство Республики Мали (а проще говоря, военная хунта, которая незаконно узурпировала власть в стране) решило разорвать дипломатические отношения с Украиной после появления информации, что Украина может быть причастна к разгрому солдат хунты и наемников ЧВК "Вагнер" повстанцами-туарегами.Чуть позже аналогичное решение приняло правительство Нигера, страны, где год назад тоже произошел пророссийский военный переворот.

Как писал ВВС, удобный повод для такого шага этим двум государствам дала сама Украина. А именно неосторожное заявление спикера ГУР Андрея Юсова, в котором он заявил о помощи повстанцам информацией и не только ею.

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